Экс-игрок сборной Белоруссии Гуренко: «Переход Миранчука в МЛС — это его право»
Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».
«Думаю, интерес со стороны отдельных коллективов серии А к россиянину действительно имелся, но в «Атланте» предложили лучшие условия. Повторюсь, иногда футболист просто намерен что-то поменять в своей жизни и принимает необычные вызовы. Это его право, а нам со стороны судить сложно. Мы даже рядом не находимся», — цитирует Гуренко RT.
28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.
Источник: RT
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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