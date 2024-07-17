Экс-игрок сборной Белоруссии Гуренко: «Переход Миранчука в МЛС — это его право»

Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко поделился мнением о возможном переходе хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

«Думаю, интерес со стороны отдельных коллективов серии А к россиянину действительно имелся, но в «Атланте» предложили лучшие условия. Повторюсь, иногда футболист просто намерен что-то поменять в своей жизни и принимает необычные вызовы. Это его право, а нам со стороны судить сложно. Мы даже рядом не находимся», — цитирует Гуренко RT.

28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 игрок стал победителем Лиги Европы в составе итальянского клуба.