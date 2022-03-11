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Месси и Роналду больше не выиграют «Золотой мяч»? Легендарный приз решили реформировать, пока он совсем не стал посмешищем

Правила вручения «Золотого мяча» будут пересмотрены
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
«Золотой мяч».
Фото Getty Images
Изменения давно назрели.

Французское издание L'Equipe сообщило, что в правила вручения «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — будут в ближайшее время изменены. Сразу небольшое пояснение: все привыкли, что «Золотой мяч» вручает журнал France Football, однако он входит в ту же медиагруппу, что и L'Equipe, поэтому не стоит удивляться, что текст о реформах появился именно там.

Нововведения состоят в следующем:

1. «Золотой мяч» теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, как сейчас. То есть следующая награда найдет обладателя по окончании сезона-2021/22. А чемпионат мира-2022, который пройдет в ноябре — декабре, попадает уже в итоги сезона-2022/23 и, соответственно, в «Золотой мяч» — 2023.

2. Голосовать теперь смогут только журналисты из стран, чьи сборные входят в топ-100 рейтинга ФИФА.

3. Изменена иерархия критериев, которыми нужно руководствоваться при голосовании. Главное теперь — это индивидуальные показатели. Затем идут командные достижения. Третье — это общий класс игрока и его соответствие принципам fair play. При этом исчез такой пункт, как карьера, — как пишет L'Equipe, тем самым конкурс хотят сделать более открытым и конкурентным, а не превращать его в заповедник.

4. Соответственно, следующая церемония состоится в октябре 2022 года.

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Эти реформы можно только приветствовать — они логичны и последовательны — и сожалеть о том, что они не были проведены раньше. Это помогло бы избежать скандалов, как, например, в прошлом году, когда «Золотой мяч» достался Лео Месси, а не Роберту Левандовски. Критерии и правда были слишком размытыми и носили рекомендательный характер. Вот как они описывались:

1. Индивидуальные и командные выступления в году.

2. Класс игрока (талант и честная игра).

3. Карьера игрока.

В этом смысле премия ФИФА The Best, созданная в 2017 году после развода с «Золотым мячом» от France Football, была в каких-то моментах устроена гораздо логичнее — там был четкий регламент, который любой желающий мог совершенно спокойно найти на официальном сайте. В нем, например, было подробно расписано, как считаются голоса (у ФИФА победители определяются совместным голосованием игроков, тренеров, журналистов и болельщиков). Был указан четкий отрезок, на котором оцениваются достижения номинантов. В последний раз, например, это было с 8 октября 2020 по 8 августа 2021 года: то есть прошлый клубный сезон, начавшийся из-за ковида позже предыдущих, а также Евро-2020, Кубок Америки и Олимпиада-2020 в Токио.

Вообще, перейти с календарных годов на сезоны нужно было давно, но «Золотой мяч» — награда крайне консервативная. Например, только в 1995 году было принято решение, что приз можно вручать неевпропейцам, выступающим в Европе. Из-за чего, например, «Золотой мяч» так и не получил Диего Марадона. А глобальной премия и вовсе стала только в 2007-м.

Абсолютно логичен и посыл, что главный критерий теперь — индивидуальные показатели, а командные достижения отходят на второй план. В этом вся суть: лучший игрок — это тот, кто лучше всех на конкретном отрезке времени играл в футбол, а не кто заполучил больше трофеев. Понятно, откуда шел этот анахронизм: несколько десятков лет назад по ТВ можно было увидеть только большие турниры типа чемпионата мира или финалы еврокубков, кто там себя показал и победил — тот молодец. Но в 2022 году оперировать такими аргументами уже невозможно.

Очевидно, что критика и хейт, в большом количестве обрушившиеся на организаторов «Золотого мяча» в последние годы, вынудили их начать шевелиться и как-то меняться, а то еще немного, и приз мог бы быть окончательно дискредитирован. А это худшее, что может случиться, когда тебя перестают воспринимать всерьез.

И, кстати, что можно констатировать — «Золотой мяч» — 2022 не достанется ни Месси, ни Криштиану Роналду. До конца сезона еще три месяца, и тот же португалец вместе с «МЮ» имеет шанс забрать Лигу чемпионов, но на звание лучшего они точно не наиграли. Через год (летом 2023-го) — может быть. Но точно не сейчас.

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