Месси и Роналду больше не выиграют «Золотой мяч»? Легендарный приз решили реформировать, пока он совсем не стал посмешищем

Изменения давно назрели.

Французское издание L'Equipe сообщило, что в правила вручения «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе — будут в ближайшее время изменены. Сразу небольшое пояснение: все привыкли, что «Золотой мяч» вручает журнал France Football, однако он входит в ту же медиагруппу, что и L'Equipe, поэтому не стоит удивляться, что текст о реформах появился именно там.

Pour gagner en coh?rence, en lisibilit? et en clart?, plusieurs ?volutions vont intervenir dans le Ballon d'Or. ? commencer par le calendrier, qui s'appuiera d?sormais sur celui des saisons de football. @francefootball https://t.co/XGTdk92uPn pic.twitter.com/b0Tcc8aQiF — L'?QUIPE (@lequipe) March 11, 2022

Нововведения состоят в следующем:

1. «Золотой мяч» теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, как сейчас. То есть следующая награда найдет обладателя по окончании сезона-2021/22. А чемпионат мира-2022, который пройдет в ноябре — декабре, попадает уже в итоги сезона-2022/23 и, соответственно, в «Золотой мяч» — 2023.

2. Голосовать теперь смогут только журналисты из стран, чьи сборные входят в топ-100 рейтинга ФИФА.

3. Изменена иерархия критериев, которыми нужно руководствоваться при голосовании. Главное теперь — это индивидуальные показатели. Затем идут командные достижения. Третье — это общий класс игрока и его соответствие принципам fair play. При этом исчез такой пункт, как карьера, — как пишет L'Equipe, тем самым конкурс хотят сделать более открытым и конкурентным, а не превращать его в заповедник.

4. Соответственно, следующая церемония состоится в октябре 2022 года.

Эти реформы можно только приветствовать — они логичны и последовательны — и сожалеть о том, что они не были проведены раньше. Это помогло бы избежать скандалов, как, например, в прошлом году, когда «Золотой мяч» достался Лео Месси, а не Роберту Левандовски. Критерии и правда были слишком размытыми и носили рекомендательный характер. Вот как они описывались:

1. Индивидуальные и командные выступления в году.

2. Класс игрока (талант и честная игра).

3. Карьера игрока.

В этом смысле премия ФИФА The Best, созданная в 2017 году после развода с «Золотым мячом» от France Football, была в каких-то моментах устроена гораздо логичнее — там был четкий регламент, который любой желающий мог совершенно спокойно найти на официальном сайте. В нем, например, было подробно расписано, как считаются голоса (у ФИФА победители определяются совместным голосованием игроков, тренеров, журналистов и болельщиков). Был указан четкий отрезок, на котором оцениваются достижения номинантов. В последний раз, например, это было с 8 октября 2020 по 8 августа 2021 года: то есть прошлый клубный сезон, начавшийся из-за ковида позже предыдущих, а также Евро-2020, Кубок Америки и Олимпиада-2020 в Токио.

Вообще, перейти с календарных годов на сезоны нужно было давно, но «Золотой мяч» — награда крайне консервативная. Например, только в 1995 году было принято решение, что приз можно вручать неевпропейцам, выступающим в Европе. Из-за чего, например, «Золотой мяч» так и не получил Диего Марадона. А глобальной премия и вовсе стала только в 2007-м.

Абсолютно логичен и посыл, что главный критерий теперь — индивидуальные показатели, а командные достижения отходят на второй план. В этом вся суть: лучший игрок — это тот, кто лучше всех на конкретном отрезке времени играл в футбол, а не кто заполучил больше трофеев. Понятно, откуда шел этот анахронизм: несколько десятков лет назад по ТВ можно было увидеть только большие турниры типа чемпионата мира или финалы еврокубков, кто там себя показал и победил — тот молодец. Но в 2022 году оперировать такими аргументами уже невозможно.

Очевидно, что критика и хейт, в большом количестве обрушившиеся на организаторов «Золотого мяча» в последние годы, вынудили их начать шевелиться и как-то меняться, а то еще немного, и приз мог бы быть окончательно дискредитирован. А это худшее, что может случиться, когда тебя перестают воспринимать всерьез.

И, кстати, что можно констатировать — «Золотой мяч» — 2022 не достанется ни Месси, ни Криштиану Роналду. До конца сезона еще три месяца, и тот же португалец вместе с «МЮ» имеет шанс забрать Лигу чемпионов, но на звание лучшего они точно не наиграли. Через год (летом 2023-го) — может быть. Но точно не сейчас.