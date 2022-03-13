Салах забил исторический гол, Мората тащит «Ювентус» в Лигу чемпионов, Левандовски повторил очередной рекорд

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» остается в игре

Главная тема в «Ливерпуле» — новый контракт Салаха. Пока ситуация на паузе, но известно, что при огромном желании остаться египтянин не готов продлевать соглашение на предложенных клубом условиях. На его игре это, впрочем, никак не сказывается, да и красные в целом сейчас на ходу.

В гостях у «чаек» команда Юргена Клоппа задала нужный темп, а Диас сумел мастерски пробить головой. Правда, сразу после удара в колумбийца врезался голкипер «Брайтона» Санчес и странно, что он при этом избежал какого-либо наказания. Это, впрочем, никак не помогло хозяевам. В начале второго тайма они упустили отличный момент, и вскоре получили пенальти после попадания мяча в руку Биссума.

Так Салах не только забил свой 20-й мяч в текущем чемпионате, но и оформил 2000-й гол «Ливерпуля» за все время выступлений в АПЛ. Чемпионская гонка все еще продолжается, а ее ключевым моментом может стать намеченная на среду перенесенная игра красных с «Арсеналом». После этого мерсисайдцы сравняются с «Манчестер Сити» по числу проведенных матчей.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 3:2. Обзор — здесь

Италия: Щенсны — гроза пенальтистов

«Ювентус» продолжает удерживать «Аталанту» на дистанции, закрепившись на четвертом месте. В Генуе туринцы играли в лучших традициях Массимилиано Аллегри — дисциплинированно и прагматично. А быстрый переход гостей в атаку регулярно напрягал оборону «Сампдории». Настолько, что Йосида отправил мяч в собственные ворота, прерывая прострел Куадрадо, а Колли зацепил в штрафной Мойзе Кина, и Мората обеспечил «Юве» комфортный перевес в два мяча. Испанца, конечно, многие критикуют за реализацию, однако он всегда приносит команде пользу, да еще и забивает двузначное количество мячей на протяжении восьми сезонов.

Играть же по счету «Старая синьора» умеет прекрасно, однако в этот раз не обошлось без нервотрепки. Ее чуть облегчил Щенсны, отразивший третий подряд 11-метровый в серии А, однако «Сампдория» получила компенсацию в виде невероятного рикошета от «стенки», не оставившего шансов вратарю. После такого качели могли качнуться в любую сторону, однако гости не только выстояли, но и увеличили отрыв благодаря удару Мораты с острого угла. Кажется, с таким темпом «Ювентусу» нужно не оглядываться назад, а делать все, чтобы сместить с третьего места «Наполи».

«Милан» и «Ювентус» сейчас похожи в плане заточенности на результат. Даже не показывая что-то экстраординарное, «россонери» стабильно набирают очки. Да, не обходится без осечек вроде недавних ничьих с «Салернитаной» и «Удинезе», но в целом все идет по плану. Победа в Неаполе на прошлой неделе позволила вернуться на первое место, а игра с «Эмполи» показала, что терять лидерство миланцы не собираются.

Можно сказать, они играли по счету с 19-й минуты, когда Калулу отправил мяч в сетку, и для Стефано Пиоли этот гол стал 600-м, забитым его командами в серии А. Что-то «Милан» создавал, но, например, в начале второго тайма «Эмполи» серьезно нагрузил Меньяна. Хотя этот отрезок скорее пошел лидеру на пользу. Вернулись эмоции, растраченные на «Наполи» и дерби с «Интером» в полуфинале Кубка Италии. Соответственно, игра была отодвинута от собственные ворот, а остальное было делом техники.

Германия: «Бавария» притормозила

Встреча в Зинсхайме — главный хит очередного тура бундеслиги. «Хоффенхайм» сейчас в отличной форме и после серии из четырех побед ворвался в зону Лиги чемпионов, поэтому «Бавария» его не пугала. Напротив, хозяева столь резво начали матч, что уже в дебюте Крамарич упустил верный шанс. В конце концов, Раум вырезал пас к дальней штанге, и Баумгартнер забил, поймав Ульрайха на противоходе.

Правда, все это не говорило о перевесе хозяев. Напротив, «Бавария» до перерыва отметилась попаданием в штангу из убойной позиции, а два гола мюнхенцев отменили из-за офсайда. И когда Левандовски завершил подачу углового, все было логично. Оставалось понять, куда в этой веселой игре качнутся качели по итогам второго тайма, начавшегося с третьего отмененного гола чемпионов.

И, пожалуй, больше поводов расстраиваться из-за ничьей у «Баварии». С одной стороны ее дважды спас голкипер. С другой, Бауманн вытащил тяжелейший удар Сане, Гнабри завершил свой проход попаданием в штангу, а Пош на ленточке остановил атаку Мюллера. Зато есть повод для радости у получившей шанс чуть приблизиться к лидеру дортмундской «Боруссии», а также у конкурентов «Хоффенхайма». «Фрайбург» в субботу уже вышел на четвертое место, и в воскресенье это может сделать «Лейпциг».

Статистика дня

1-й командой, одержавшей 400 домашних побед в АПЛ, стал «Манчестер Юнайтед».

2 красных карточки с начала года получил самый недисциплинированный игрок чемпионатов топ-5 — защитник «Ниццы» Данте.

4-е место в списке лучших снайперов «МЮ» в АПЛ занимает Криштиану Роналду, благодаря хет-трику обогнавший Энди Коула и Руда ван Нистелроя.

13 лет подряд делает хет-трики за свои клубы Роналду.

15 результативных штрафных с учетом всех турниров исполнил полузащитник «Фрайбурга» Грифо с момента дебюта в бундеслиге в 2012 года. Это лучший показатель для участников немецкого чемпионата.

17 мячей в гостевых матчах текущего чемпионата Германии забил нападающий «Баварии» Левандовски. Он повторил рекорд бундеслиги, установленный в сезоне-1973/74 Юппом Хайнкесом, и повторенный два года назад Вернером («Лейпциг»).

158 (115+43) результативных баллов заработал в АПЛ Салах, сравнявшись с Робби Фаулером. Среди футболистов «Ливерпуля» больше голов и передач только на счету Стивена Джеррарда (212).