Месси не заслужил «Золотой мяч». Он великий, но не лучший сейчас

Аргентинский нападающий «ПСЖ» в седьмой раз выиграл самую престижную индивидуальную награду в футболе.

«Золотой мяч» всегда был и будет субъективным, как и любая премия, в которой победителя определяют люди. Да, их много: 180 журналистов со всего света составляли свои пятерки, а значит выбор приближен к оптимальному. Но он все равно субъективен, а следовательно — небесспорен.

Сейчас впервые за долгое время триумфатор не был ясен до конца — France Football наконец-то избежал сливов, да и очевидный фаворит не выделялся. Основными претендентами считались двое: Роберт Левандовски и Лионель Месси.

Почему награду выиграл именно аргентинец? Ответ простой: потому что так решили 180 человек. А почему они так решили? Тут уже сложнее.

Не все знают, но France Football рекомендует респондентам выбирать пятерку на основе трех критериев:

1. Индивидуальные и командные выступления в году.

2. Класс игрока (талант и честная игра).

3. Карьера игрока.

Формулировка размыта — такая, что и без этих критериев можно было обойтись при определении победителя. Но раз они есть, то имеет смысл провести анализ.

Как прошел год Месси по первому критерию? Индивидуальные показатели: 41 гол, 17 голевых передач, лучший игрок и бомбардир Кубка Америки. Командные: Кубок Испании и Кубок Америки. Как прошел год Левандовски? 64 гола, 10 голевых передач, «Золотая бутса», новый рекорд по числу голов за сезон в бундеслиге; победы в чемпионате и Суперкубке Германии, а также клубном чемпионате мира.

По первому критерию хотя бы можно провести четкие параллели, а вот дальше сложнее. Класс у Месси с Левандовски сопоставим. Талант? Принято считать, что аргентинец самый одаренный футболист в мире, но это тоже не определить. Честная игра? Тут как раз у Месси есть грубый просчет: в январской игре за Суперкубок Испании с «Атлетиком» он двумя руками ударил соперника в безобидной ситуации, за что справедливо получил красную карточку. А вот Левандовски в подобном замечен не был и даже заслужил респект за то, что после повторения бомбардирского рекорда бундеслиги отдал дань уважения Герду Мюллеру — прежнему обладателю достижения.

Третий критерий — совсем странный. Понятно, что карьеры у Левандовски и Месси выдающиеся.

В моей ленте соцсетей никто не поддерживал аргентинца. Накануне мы в «СЭ» опубликовали мнения журналистов, и там тоже за Месси не голосовали. Но получил приз именно он.

Я думаю, что на победу Лео повлияли два фактора: сентиментальность и своевременность. Многие журналисты (в том числе и я) хотели, чтобы Месси выиграл что-то со сборной Аргентины. И летом он это сделал, да еще и забил больше всех в Кубке Америки на пару с колумбийцем Луисом Диасом. Кажется, именно тогда судьба «Золотого мяча» и была решена. Но повлияло и то, что голосование проводилось рано: журналистам надо было отправить свои пятерки до 24 октября, то есть воспоминания о турнире еще были свежи.

К тому же, Месси вообще стал главным героем лета, ведь его трансфер из «Барселоны» в «ПСЖ» вызвал широкий резонанс. А это ведь тоже важно — имя аргентинца не вылезало из новостей, и это тоже была для него своеобразная пиар-кампания. Ну и добавлю, что в конце сентября Месси забил за «ПСЖ» роскошный и важный гол в ворота «Манчестер Сити», а ведь тот матч на клубном уровне был чуть ли не главным этой осенью. Как раз в те дни большинство и формировало свою пятерку.

Но сейчас победа Месси выглядит сомнительной. Он очень слабо провел первые месяцы в «ПСЖ», у него всего один гол в чемпионате Франции. А Левандовски продолжает стабильно забивать. В конце концов, они оба нападающие, а их основная работа — забивать мячи. Именно поэтому награда лучшему форварду, которую France Football только что придумал и сразу же вручил поляку, кажется утешительным призом и чем-то вроде извинений.

Месси — безусловно, великий футболист. И не он виноват в том, что Левандовски лишили приза, который он должен был получить еще в 2020-м (до сих пор считаю, что «Золотой мяч» не было смысла отменять год назад). Но победа аргентинца выглядит даже более несправедливой, чем в 2010-м, когда он ненамного обошел чемпионов мира Хави и Андреса Иньесту.

Забавно, что Месси после получения приза сказал: «Роберт, ты заслужил «Золотой мяч». Кажется, и сам аргентинец отдал бы награду поляку.