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Месси — семикратный! Это отставание Криштиану уже вряд ли отыграет

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 08:20
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере и упрочил лидерство по числу выигранных трофеев лучшему футболисту года.
Лионель Месси. Месси не заслужил «Золотой мяч». Он великий, но не лучший сейчас

Аргентинец, который ранее становился первым в проводимом «France Football» голосовании в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах, оторвался от своего вечного конкурента и обладателя пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду. До эры великого противостояния ни одному из выдающихся игроков не удавалось получить от французского журнала более трех призов.

Футболисты, получавшие больше одного «Золотого мяча» в карьере

Игрок

Страна

Годы побед

Победы

Лионель Месси

Аргентина

2009, 2010*, 2011*, 2012*, 2015*, 2019, 2021

7

Криштиану Роналду

Португалия

2008, 2013*, 2014*, 2016, 2017

5

Мишель Платини

Франция

1983, 1984, 1985

3

Йохан Кройф

Голландия

1971, 1973, 1974

3

Марко ван Бастен

Голландия

1988, 1989, 1992

3

Альфредо Ди Стефано

Испания/Аргентина

1957, 1959

2

Франц Беккенбауэр

ФРГ

1972, 1976

2

Кевин Киган

Англия

1978, 1979

2

Карл-Хайнц Румменигге

ФРГ

1980, 1981

2

Роналдо

Бразилия

1997, 2002

2

* Трофеи, которые совместно вручали «France Football» и ФИФА.

Правда, годы сотрудничества «France Football» с ФИФА заставляют пользоваться сносками при подсчете титулов. По числу «Золотых мячей», которые вручаются по придуманной еще в 1950-х схеме, Месси только сравнялся с лидерами — Йоханом Кройфом, Мишелем Платини, Марко ван Бастеном и Криштиану Роналду, каждого из которых журнал поощрил по три раза. Историческое преимущество аргентинец добыл, благодаря получению совместных премий, что его заслуг нисколько не умаляет.

Лидеры по числу побед в голосовании «France Football»

Игрок

Страна

Годы побед

Победы

Йохан Кройф

Голландия

1971, 1973, 1974

3

Мишель Платини

Франция

1983, 1984, 1985

3

Марко ван Бастен

Голландия

1988, 1989, 1992

3

Криштиану Роналду

Португалия

2008, 2016, 2017

3

Лионель Месси

Аргентина

2009, 2019, 2021

3

Альфредо Ди Стефано

Испания/Аргентина

1957, 1959

2

Франц Беккенбауэр

ФРГ

1972, 1976

2

Кевин Киган

Англия

1978, 1979

2

Карл-Хайнц Румменигге

ФРГ

1980, 1981

2

Роналдо

Бразилия

1997, 2002

2

Месси в одиночку принес родной Аргентине семь «Золотых мячей» — ровно по столько же совместными усилиями добыли пять немцев, три голландца и три португальца. Но если прибавить к трофеям форварда «ПСЖ» призы, выигранные его сменившими гражданство соотечественниками, то именно Аргентина окажется самой титулованной футбольной нацией. Семь раз лучшим в мире признавался Месси, дважды — сменивший родину на Испанию Альфредо Ди Стефано, еще — раз «итальянец» Омар Сивори.

«Золотые мячи» по странам

Страна

Обладатели

Игроки

Победы

Германия

Беккенбауэр (2), Румменигге (2), Г.Мюллер, Маттеус, Заммер

5

7

Голландия

Кройф (3), ван Бастен (3), Гуллит

3

7

Португалия

Криштиану Роналду (5), Эйсебио, Фигу

3

7

Аргентина

Месси (7)

1

7

Франция

Платини (3), Копа, Папен

4

6

Италия

Сивори, Ривера, Росси, Баджо, Каннаваро

5

5

Бразилия

Роналдо (2), Ривалдо, Роналдиньо, Кака

4

5

Англия

Киган (2), Мэттьюс, Чарльтон, Оуэн

4

5

СССР

Яшин, Блохин, Беланов

3

3

Испания

Ди Стефано (2), Суарес

2

3

Болгария

Стоичков

1

1

Венгрия

Альберт

1

1

Дания

Симонсен

1

1

Либерия

Веа

1

1

Северная Ирландия

Бест

1

1

Украина

Шевченко

1

1

Хорватия

Модрич

1

1

Чехословакия/Чехия

Масопуст, Недвед

2

2

Шотландия

Лоу

1

1

Лионель — первый за 15 лет футболист, который получил «Золотой мяч», несмотря на смену команды. Ранее трансферы в успешном для себя году совершали голландцы Кройф и Гуллит, либериец Веа, португалец Фигу и итальянец Каннаваро, а бразилец Роналдо и вовсе становился лучшим в мире только в год смены команды. Кстати, именно «Барселону» будущие обладатели «Золотого мяча» покидали чаще всего (трижды). А вот подписать звезду чаще всего выходило у «Реала».

Футболисты, сменившие команду в год выигрыша «Золотого мяча»

Год

Игрок

Откуда ушел

Куда пришел

1973

Йохан Кройф

Аякс

Барселона

1987

Руд Гуллит

ПСВ

Милан

1995

Джордж Веа

ПСЖ

Милан

1997

Роналдо

Барселона

Интер

2000

Луиш Фигу

Барселона

Реал

2002

Роналдо

Интер

Реал

2006

Фабио Каннаваро

Ювентус

Реал

2021

Лионель Месси

Барселона

ПСЖ

Любопытно нынешнее голосование и еще одним приятным для Месси моментом. Впервые с 2010 года в тройке лучших не оказалось Криштиану Роналду, который расположился на шестой позиции. За последние 15 лет португалец попадал в топ-3 12 раз (и это при том, что в 2020 году приз не вручался). Реже без упоминания в тройке оставался только Месси — в 2018 и пандемийном 2020 годах.

Тройки лучших в борьбе за «Золотой мяч» в последние 15 лет

Год

1-е место

2-е место

3-е место

2007

Кака Бразилия

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

2008

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

Фернандо Торрес Испания

2009

Лионель Месси Аргентина

Криштиану Роналду Португалия

Хави Испания

2010

Лионель Месси Аргентина

Андерс Иньеста Испания

Хави Испания

2011

Лионель Месси Аргентина

Криштиану Роналду Португалия

Хави Испания

2012

Лионель Месси Аргентина

Криштиану Роналду Португалия

Андерс Иньеста Испания

2013

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

Франк Рибери Франция

2014

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

Мануэль Нойер Германия

2015

Лионель Месси Аргентина

Криштиану Роналду Португалия

Неймар Бразилия

2016

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

Антуан Гризманн Франция

2017

Криштиану Роналду Португалия

Лионель Месси Аргентина

Неймар Бразилия

2018

Лука Модрич Хорватия

Криштиану Роналду Португалия

Антуан Гризманн Франция

2019

Лионель Месси Аргентина

Виргил ван Дейк Голландия

Криштиану Роналду Португалия

2020

Не вручался

2021

Лионель Месси Аргентина

Роберт Левандовски Бавария

Жоржиньо Италия
Роберт Левандовски и&nbsp;его супруга Анна. «Левандовски ограбили. «Золотой мяч» — цирк». Реакция СМИ и соцсетей на триумф Месси

Второй фаворит 2021 года Роберт Левандовски не выиграл ожидаемый «Мяч», но расширил футбольную географию. Во всяком случае для XXI века. Форвард «Баварии» оказался всего третьим поляком после Казимежа Дейны (1974) и Збигнева Бонека (1982), которому удалось попасть в топ-3 голосования «France Football». Кстати, за 20 голосований нашего века в тройке оказывались представители всего 13 государств, а выигрывать получалось и вовсе всего у восьми стран.

Попадания представителей стран в тройку голосования за «Золотой мяч» в XXI веке

Страна

1-е

2-е

3-е

Всего

Аргентина

7

5

1

13

Португалия

5

7

1

13

Бразилия

3

1

3

7

Италия

1

1

2

4

Англия

1

1

1

3

Украина

1

0

0

1

Хорватия

1

0

0

1

Чехия

1

0

0

1

Испания

0

2

5

7

Франция

0

1

4

5

Голландия

0

1

0

1

Польша

0

1

0

1

Германия

0

0

3

3

Итого

20

20

20

60

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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