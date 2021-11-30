Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в карьере и упрочил лидерство по числу выигранных трофеев лучшему футболисту года.

Аргентинец, который ранее становился первым в проводимом «France Football» голосовании в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах, оторвался от своего вечного конкурента и обладателя пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду. До эры великого противостояния ни одному из выдающихся игроков не удавалось получить от французского журнала более трех призов.

Футболисты, получавшие больше одного «Золотого мяча» в карьере

Игрок Страна Годы побед Победы Лионель Месси Аргентина 2009, 2010*, 2011*, 2012*, 2015*, 2019, 2021 7 Криштиану Роналду Португалия 2008, 2013*, 2014*, 2016, 2017 5 Мишель Платини Франция 1983, 1984, 1985 3 Йохан Кройф Голландия 1971, 1973, 1974 3 Марко ван Бастен Голландия 1988, 1989, 1992 3 Альфредо Ди Стефано Испания/Аргентина 1957, 1959 2 Франц Беккенбауэр ФРГ 1972, 1976 2 Кевин Киган Англия 1978, 1979 2 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ 1980, 1981 2 Роналдо Бразилия 1997, 2002 2

* Трофеи, которые совместно вручали «France Football» и ФИФА.

Правда, годы сотрудничества «France Football» с ФИФА заставляют пользоваться сносками при подсчете титулов. По числу «Золотых мячей», которые вручаются по придуманной еще в 1950-х схеме, Месси только сравнялся с лидерами — Йоханом Кройфом, Мишелем Платини, Марко ван Бастеном и Криштиану Роналду, каждого из которых журнал поощрил по три раза. Историческое преимущество аргентинец добыл, благодаря получению совместных премий, что его заслуг нисколько не умаляет.

Лидеры по числу побед в голосовании « France Football »

Игрок Страна Годы побед Победы Йохан Кройф Голландия 1971, 1973, 1974 3 Мишель Платини Франция 1983, 1984, 1985 3 Марко ван Бастен Голландия 1988, 1989, 1992 3 Криштиану Роналду Португалия 2008, 2016, 2017 3 Лионель Месси Аргентина 2009, 2019, 2021 3 Альфредо Ди Стефано Испания/Аргентина 1957, 1959 2 Франц Беккенбауэр ФРГ 1972, 1976 2 Кевин Киган Англия 1978, 1979 2 Карл-Хайнц Румменигге ФРГ 1980, 1981 2 Роналдо Бразилия 1997, 2002 2

Месси в одиночку принес родной Аргентине семь «Золотых мячей» — ровно по столько же совместными усилиями добыли пять немцев, три голландца и три португальца. Но если прибавить к трофеям форварда «ПСЖ» призы, выигранные его сменившими гражданство соотечественниками, то именно Аргентина окажется самой титулованной футбольной нацией. Семь раз лучшим в мире признавался Месси, дважды — сменивший родину на Испанию Альфредо Ди Стефано, еще — раз «итальянец» Омар Сивори.

«Золотые мячи» по странам

Страна Обладатели Игроки Победы Германия Беккенбауэр (2), Румменигге (2), Г.Мюллер, Маттеус, Заммер 5 7 Голландия Кройф (3), ван Бастен (3), Гуллит 3 7 Португалия Криштиану Роналду (5), Эйсебио, Фигу 3 7 Аргентина Месси (7) 1 7 Франция Платини (3), Копа, Папен 4 6 Италия Сивори, Ривера, Росси, Баджо, Каннаваро 5 5 Бразилия Роналдо (2), Ривалдо, Роналдиньо, Кака 4 5 Англия Киган (2), Мэттьюс, Чарльтон, Оуэн 4 5 СССР Яшин, Блохин, Беланов 3 3 Испания Ди Стефано (2), Суарес 2 3 Болгария Стоичков 1 1 Венгрия Альберт 1 1 Дания Симонсен 1 1 Либерия Веа 1 1 Северная Ирландия Бест 1 1 Украина Шевченко 1 1 Хорватия Модрич 1 1 Чехословакия/Чехия Масопуст, Недвед 2 2 Шотландия Лоу 1 1

Лионель — первый за 15 лет футболист, который получил «Золотой мяч», несмотря на смену команды. Ранее трансферы в успешном для себя году совершали голландцы Кройф и Гуллит, либериец Веа, португалец Фигу и итальянец Каннаваро, а бразилец Роналдо и вовсе становился лучшим в мире только в год смены команды. Кстати, именно «Барселону» будущие обладатели «Золотого мяча» покидали чаще всего (трижды). А вот подписать звезду чаще всего выходило у «Реала».

Футболисты, сменившие команду в год выигрыша «Золотого мяча»

Год Игрок Откуда ушел Куда пришел 1973 Йохан Кройф Аякс Барселона 1987 Руд Гуллит ПСВ Милан 1995 Джордж Веа ПСЖ Милан 1997 Роналдо Барселона Интер 2000 Луиш Фигу Барселона Реал 2002 Роналдо Интер Реал 2006 Фабио Каннаваро Ювентус Реал 2021 Лионель Месси Барселона ПСЖ

Любопытно нынешнее голосование и еще одним приятным для Месси моментом. Впервые с 2010 года в тройке лучших не оказалось Криштиану Роналду, который расположился на шестой позиции. За последние 15 лет португалец попадал в топ-3 12 раз (и это при том, что в 2020 году приз не вручался). Реже без упоминания в тройке оставался только Месси — в 2018 и пандемийном 2020 годах.

Тройки лучших в борьбе за «Золотой мяч» в последние 15 лет

Год 1-е место 2-е место 3-е место 2007 Кака Бразилия Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина 2008 Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина Фернандо Торрес Испания 2009 Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Португалия Хави Испания 2010 Лионель Месси Аргентина Андерс Иньеста Испания Хави Испания 2011 Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Португалия Хави Испания 2012 Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Португалия Андерс Иньеста Испания 2013 Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина Франк Рибери Франция 2014 Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина Мануэль Нойер Германия 2015 Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду Португалия Неймар Бразилия 2016 Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина Антуан Гризманн Франция 2017 Криштиану Роналду Португалия Лионель Месси Аргентина Неймар Бразилия 2018 Лука Модрич Хорватия Криштиану Роналду Португалия Антуан Гризманн Франция 2019 Лионель Месси Аргентина Виргил ван Дейк Голландия Криштиану Роналду Португалия 2020 Не вручался 2021 Лионель Месси Аргентина Роберт Левандовски Бавария Жоржиньо Италия

Второй фаворит 2021 года Роберт Левандовски не выиграл ожидаемый «Мяч», но расширил футбольную географию. Во всяком случае для XXI века. Форвард «Баварии» оказался всего третьим поляком после Казимежа Дейны (1974) и Збигнева Бонека (1982), которому удалось попасть в топ-3 голосования «France Football». Кстати, за 20 голосований нашего века в тройке оказывались представители всего 13 государств, а выигрывать получалось и вовсе всего у восьми стран.

Попадания представителей стран в тройку голосования за «Золотой мяч» в XXI веке