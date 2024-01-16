Семин назвал закономерным признание Месси лучшим игроком 2023 года: «Я бы тоже отдал свой голос за него»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

«Все закономерно и справедливо. Голосовали в большей степени профессиональные люди, которые имеют близкое отношение к футболу. Видимо, чемпионат мира в Катаре учитывался в эти сроки. Я бы тоже отдал свой голос за Месси», — сказал Семин «СЭ».

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.