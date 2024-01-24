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Сегодня, 12:00

Форвард ЦСКА Давила считает, что Холанн больше Месси заслуживал приз лучшему игроку 2023 года

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виктор Давила.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» поделился мыслями относительно награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА — FIFA The Best 2023.

На церемонии, прошедшей 15 января в Лондоне, награду лучшему футболисту 2023 года в третий раз в карьере получил аргентинец Лионель Месси.

— Мы все знаем, что Месси невероятный игрок. Думаю, вся эта полемика началась из-за того, что получить звание лучшего футболиста мира очень тяжело, не играя в Европе. Лионель один из лучших футболистов в истории мирового футбола, но в 2023 году были другие игроки, заслуживавшие этот приз. Думаю, большинство согласится, что Эрлин Холланн из «Манчестер Сити» заслуживал этого больше, — сказал Давила.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

При голосовании за номинантов во внимание принимались заслуги футболистов с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. За указанный период Месси выиграл чемпионат Франции с ПСЖ и Кубок лиг с «Интером» из Майами. Эрлинг Холанн вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Лионель Месси
Эрлин Холанн
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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