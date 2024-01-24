Форвард ЦСКА Давила считает, что Холанн больше Месси заслуживал приз лучшему игроку 2023 года

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» поделился мыслями относительно награды лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА — FIFA The Best 2023.

На церемонии, прошедшей 15 января в Лондоне, награду лучшему футболисту 2023 года в третий раз в карьере получил аргентинец Лионель Месси.

— Мы все знаем, что Месси невероятный игрок. Думаю, вся эта полемика началась из-за того, что получить звание лучшего футболиста мира очень тяжело, не играя в Европе. Лионель один из лучших футболистов в истории мирового футбола, но в 2023 году были другие игроки, заслуживавшие этот приз. Думаю, большинство согласится, что Эрлин Холланн из «Манчестер Сити» заслуживал этого больше, — сказал Давила.