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Сегодня, 10:55

Болельщики «Реала» раскритиковали Вальверде за выбор Месси лучшим футболистом 2023 года

Алина Савинова
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Болельщики «Реала» раскритиковали полузащитника мадридской команды Федерико Вальверде за то, что он поставил форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на первое место в голосовании премии The Best.

В социальных сетях часть фанатов удивленно спрашивала у футболиста, зачем он сделал выбор в пользу Месси. Некоторые болельщики признались, что поступок Вальверде разочаровал их. По мнению комментаторов, аргентинец победил именно благодаря капитану сборной Уругвая.

Месси получил премию The Best по итогам 2023 года. Футболист стал обладателем награды третий раз в карьере. В борьбе за звание лучшего футболиста по версии ФИФА он обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Сам Месси поставил норвежца Холанна на первое место в голосовании.

Лионель Месси
Футбол
ФК Реал
Федерико Вальверде
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