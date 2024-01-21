Роналду о премии The Best: «Награды теряют авторитет, но это не значит, что Месси не заслужил приз»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что индвидуальные награды в мировом футболе потеряли свой авторитет.

При этом португалец отметил, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси заслужил награду лучшему игроку года The Best. Аргентинец в этом году обошел финалистов — форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Просто я больше не верю в эти награды, несмотря на то что выиграл на Globe Soccer Awards. Но есть факты и цифры, которые не обмануть. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что это объективно», — цитирует Роналду Record.

Месси выиграл награду The Best в третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Месси снова лучший. На этот раз без причины