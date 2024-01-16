Анализируем результаты опроса ФИФА.

Каждую зиму ФИФА раздает индивидуальные призы, которые вручаются на церемонии награждения The Best. По итогам 2023 года в двух главных мужских номинациях победили нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси («Лучший футболист»), а также главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола («Лучший тренер»).

В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте ФИФА. Победитель опроса каждой из четырех групп респондентов в номинации «Лучший футболист» получал по 13 очков, занявший второе место — 11 и так далее. В номинации «Лучший тренер» победитель получал по 7 очков.

Тренеры, капитаны и журналисты составляли тройки лучших и выбирали из ограниченного круга — из 12 футболистов и 5 тренеров.

Итоговая тройка в номинации «Лучший футболист»

1. Лионель Месси — 48 очков

2. Эрлин Холанн — 48 очков

3. Килиан Мбаппе — 35 очков

Аргентинец обошел норвежца по дополнительным показателям — согласно регламенту премии, в случае равенства очков выше становится тот, кто набрал больше голосов в опросе капитанов.

Итоговая тройка в номинации «Лучший тренер»

1. Пеп Гвардиола — 28 очков

2. Лучано Спаллетти — 18 очков

3. Симоне Индзаги — 11 очков

Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Россия: среди тренеров — за Гвардиолу, среди игроков — мнения разделились

От России в опросе ФИФА участвовали главный тренер сборной России Валерий Карпин, ее защитник Георгий Джикия, а также журналист «СЭ» Олег Кошелев.

Все представители нашей страны назвали лучшим тренером года Пепа Гвардиолу, а вот единого мнения в другой номинации не нашли.

Лучший футболист

Карпин: Месси, Холанн, Мбаппе

Джикия: Кварацхелия, Месси, Де Брейне

Кошелев: Де Брейне, Холанн, Кварацхелия

Лучший тренер

Карпин: Гвардиола, Спаллетти, Постекоглу

Джикия: Гвардиола, Спаллетти, Индзаги

Кошелев: Гвардиола, Индзаги, Спаллетти

Илкай Гюндоган. Фото Reuters

Ближнее зарубежье: Таджикистан — за Гюндогана, Армения — за «Манчестер Сити»

На этот раз опрос получился интересным, о чем говорит и тяжелая общая победа Месси, и разброс голосов. А он виден даже при беглом взгляде на тройки из стран бывшего СССР. Например, главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер серебро отдал Родри, а украинцы Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко на два верхних места поставили Месси и Мбаппе.

Удивил выбором экс-защитник «Урала» Вараздат Ароян — армянин все три голоса отдал футболистам «Манчестер Сити», причем золото присудил Бернарду Силве. Капитан сборной Таджикистана Парвизджон Умарбаев тоже выделился — он поставил на первое место хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана. Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль предсказуемо назвал лучшим Хвичу Кварацхелию, но проигнорировал своего титулованного соотечественника Килиана Мбаппе.

Избранные тройки голосовавших из стран бывшего СССР

Магомед Адиев (тренер, Казахстан): Месси, Де Брейне, Мбаппе

Карлос Алос Феррер (тренер, Белоруссия): Месси, Родри, Де Брейне

Сергей Ребров (тренер, Украина): Мбаппе, Месси, Холанн

Вилли Саньоль (тренер, Грузия): Кварацхелия, Холанн, Родри

Вараздат Ароян (капитан, Армения): Бернарду Силва, Де Брейне, Холанн

Константин Васильев (капитан, Эстония): Месси, Родри, Холанн

Асхат Тагыберген (капитан, Казахстан): Мбаппе, Месси, Брозович

Парвизджон Умарбаев (капитан, Таджикистан): Гюндоган, Бернарду Силва, Мбаппе

Элдор Шомуродов (капитан, Узбекистан): Месси, Мбаппе, Холанн

Андрей Ярмоленко (капитан, Украина): Месси, Мбаппе, Де Брейне

Бернарду Силва. Фото AFP

Наши старые знакомые: Витория — за Бернарду, Манчини — за Мбаппе

Бывшие тренеры «Спартака» на первое место поставили разных игроков: Доменико Тедеско выбрал Кевина Де Брейне, с которым работает в сборной Бельгии, Руй Витория — соотечественника Бернарду Силву, а Мурат Якин назвал лучшим Месси.

Оба итальянца с зенитовским прошлым включили в тройку нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена. Лучано Спаллетти лучшим назвал Месси, Роберто Манчини — Мбаппе.

Избранные тройки работавших в России тренеров

Руй Витория (Египет): Бернарду Силва, Месси, Мбаппе

Темури Кецбая (Кипр): Месси, Де Брейне, Кварацхелия

Роберто Манчини (Саудовская Аравия): Мбаппе, Холанн, Осимхен

Ральф Рангник (Австрия): Холанн, Гюндоган, Де Брейне

Лучано Спаллетти (Италия): Месси, Мбаппе, Осимхен

Доменико Тедеско (Бельгия): Де Брейне, Мбаппе, Холанн

Мурат Якин (Швейцария): Месси, Альварес, Мбаппе

Лионель Месси. Фото AFP

Кого выбрали звезды: Месси назвал конкурента

Два года назад борьба за приз The Best была такой же плотной: Лионель Месси уступил Роберту Левандовски, и оба тогда не отдали первое место друг другу. Аргентинец вообще не включил поляка в тройку, а европеец в ответ поставил Лео на вторую строчку.

Сейчас Холанн не голосовал, так как капитан сборной Норвегии не он. Здесь Эрлин получил преимущество, потому что футболисты не имели права голосовать сами за себя, и Мартин Эдегор спокойно отдал золото соотечественнику. Месси, что можно назвать мини-сенсацией, тоже назвал лучшим Холанна.

Но, как мы уже написали, большинство капитанов выбрали аргентинца. Многие звезды тоже поставили на южноамериканца: ван Дейк, Кейн, Левандовски, Мбаппе, Модрич, Салах, Сон, Фалькао, Лукаку, Доннарумма, Джака, Фалькао.

А Холанна первым сделали не только Месси с Эдегором, но и Каземиро, Алаба, Гюндоган, Линделеф и Собослаи.

Избранные тройки известных футболистов

Виргил ван Дейк (Нидерланды): Месси, Холанн, Де Брейне

Каземиро (Бразилия): Холанн, Месси, Мбаппе

Харри Кейн (Англия): Месси, Холанн, Бернарду Силва

Роберт Левандовски (Польша): Месси, Гюндоган, Холанн

Рияд Марез (Алжир): Родри, Холанн, Гюндоган

Кильян Мбаппе (Франция): Месси, Холанн, Де Брейне

Лионель Месси (Аргентина): Холанн, Мбаппе, Альварес

Лука Модрич (Хорватия): Месси, Родри, Брозович

Альваро Мората (Испания): Родри, Месси, Мбаппе

Пепе (Португалия): Бернарду Силва, Холанн, Осимхен

Мохамед Салах (Египет): Месси, Де Брейне, Холанн

Сон Хын Мин (Корея): Месси, Холанн, Мбаппе

Мартин Эдегор (Норвегия): Холанн, Месси, Мбаппе