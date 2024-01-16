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Канчельскис — о признании Месси лучшим игроком 2023 года: «А разве есть какая-то альтернатива? Я не вижу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

«А разве есть какая-то альтернатива? Есть кто-то лучше в данный момент? Я не вижу. Раньше был Роналду, когда он в «Реале» играл, а Месси — в «Барселоне». А сейчас такого противостояния нет. Холлан, Мбаппе? Холлан еще не дотянул до того уровня. Мбаппе — может быть, где-то могу с этим согласиться. Но все равно Месси на данный момент лучший», — сказал Канчельскис «СЭ».

Месси выиграл награду The Best третий раз в карьере. Ранее он побеждал в 2019-м и 2022-м. По два раза лучшими игроками года становились Криштиану Роналду (2016 и 2017) и Роберт Левандовски (2020 и 2021).

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Андрей Канчельскис
Лионель Месси
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