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Судейство

Сегодня, 17:54

В ЦАФА прокомментировали приглашение бригады Левникова для работы на матчах турнира

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-атташе ЦАФА Полат Аллагулиев прокомментировал для «СЭ» приглашение российских судей для участия в летнем турнире.

«Судейский комитет ЦАФА действительно принял решение пригласить российских арбитров. Пока неизвестно, сколько матчей отсудит их бригада. Они находятся в общем пуле судей. О назначениях на матчи будет известно позднее», — сказал Аллагулиев «СЭ».

Сегодня, 16 мая, стало известно, что российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах первого в истории Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии.

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

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