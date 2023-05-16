Бригада Левникова будет работать на Кубке наций ЦАФА
Российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах первого в истории Кубка наций Ассоциации футбола Центральной Азии, сообщает пресс-служба РФС.
Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.
В Кубке наций сыграют сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашенная сборная Омана.
Левников — судья ФИФА с 2016 года, провел 135 матчей в РПЛ. Работал на финале Кубка России в 2022 году, на матчах Лиги Европы и в отборочном цикле чемпионатов мира и Европы.
Источник: https://www.rfs.ru/news/218101
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