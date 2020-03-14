В Армении чемпионат страны по футболу приостановлен из-за коронавируса

Федерация футбола Армении приостановила все соревнования под эгидой организации до 23 марта, в том числе и чемпионат страны, об этом сообщается на ее официальном сайте.

— Принимая во внимание появление новых случаев коронавируса в Армении и предотвращение его дальнейшего распространения, а также на основании призыва правительства республики, Федерация футбола Армении приняла решение приостановить до 23 марта все соревнования, проводимые под эгидой ФИФА, — говорится в сообщении организации.

Ранее УЕФА принял решение отложить матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы с 13 марта на неопределенный срок. Также приостановлены национальные чемпионаты Италии, Испании, Франции, Германии и Англии.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список