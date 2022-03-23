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Сегодня, 00:11

УЕФА хочет отказаться от финансового фэйр-плей

Евгений Козинов
Корреспондент
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Европейский футбольный союз (УЕФА) планирует пересмотреть правила финансового фэйр-плей (FFP). По информации New York Times, в европейском футболе введут правила финансовой устойчивости вместо FFP.

Таким образом, клубы смогут тратить не более 70 процентов от дохода за три сезона. Ограничений по зарплатам не будет.

Переходный период будет длиться до 2025 года. Во время него клубам разрешат тратить до 90 процентов доходов.

Также клубы, которые ранее не нарушали правила и имеют стабильную финансовую ситуацию, получат возможность тратить до 10 миллионов долларов сверх нормы.

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