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Беллингем стал лучшим молодым футболистом мира по версии Goal

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сайт Goal.com составил список из лучших молодых футболистов мира. В топ-50 вошли игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Боруссия Д»);

2. Флориан Виртц («Байер);

3. Гави («Барселона»);

4. Джамал Мусиала («Бавария»);

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»);

6. Райан Шерки («Лион»);

7. Девайн Ренсх («Аякс»);

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия Д»);

9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»);

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»).

Напомним, изначально российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян был включен в этот список, но в последний момент издание его исключило. Теперь на 11-м месте вместо игрока приписка «No player».

Арсен Захарян. Захаряна в последний момент исключили из списка лучших молодых футболистов мира

Арсен Захарян
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
Джуд Беллингем
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