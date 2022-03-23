Беллингем стал лучшим молодым футболистом мира по версии Goal
Сайт Goal.com составил список из лучших молодых футболистов мира. В топ-50 вошли игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Боруссия Д»);
2. Флориан Виртц («Байер);
3. Гави («Барселона»);
4. Джамал Мусиала («Бавария»);
5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»);
6. Райан Шерки («Лион»);
7. Девайн Ренсх («Аякс»);
8. Юссуфа Мукоко («Боруссия Д»);
9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»);
10. Рикардо Пепи («Аугсбург»).
Напомним, изначально российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян был включен в этот список, но в последний момент издание его исключило. Теперь на 11-м месте вместо игрока приписка «No player».
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