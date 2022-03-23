Беллингем стал лучшим молодым футболистом мира по версии Goal

Сайт Goal.com составил список из лучших молодых футболистов мира. В топ-50 вошли игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Боруссия Д»);

2. Флориан Виртц («Байер);

3. Гави («Барселона»);

4. Джамал Мусиала («Бавария»);

5. Харви Эллиотт («Ливерпуль»);

6. Райан Шерки («Лион»);

7. Девайн Ренсх («Аякс»);

8. Юссуфа Мукоко («Боруссия Д»);

9. Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»);

10. Рикардо Пепи («Аугсбург»).

Напомним, изначально российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян был включен в этот список, но в последний момент издание его исключило. Теперь на 11-м месте вместо игрока приписка «No player».