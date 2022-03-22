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Сегодня, 10:38

Нападающий «Бенфики» Нуньес сменил агента и хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Сити»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес сменил агента после того, как помог команде выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Как сообщает Sky Sport со ссылкой на Daily Star, игрок принял такое решение, так как ищет возможность для перехода в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «МЮ» проявляет интерес к 22-летнему нападающему.

Напомним, что в ответном матче 1/8 ЛЧ против «Аякса» (1:0) футболист стал автором победного гола и тем самым помог команде пройти в следующую стадию турнира.

Контракт Нуньеса с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает игрока в 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 уругвайский футболист сыграл за «Бенфику» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/32461/12476234/transfer-centre-live-no-new-pogba-contract-offer-since-last-summer?postid=3590698#liveblog-body
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