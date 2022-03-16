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Сегодня, 21:36

Самый возрастной футболист мира дебютировал за новую команду в 55 лет

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кадзуеси Миура.
Фото Global Look Press

Нападающий Кадзуеси Миура провел дебютный матч за «Сузука Поинт Геттерс». 55-летний футболист вышел в старте своей команды на матч 1-го тура четвертого по силе дивизиона Японии против «Рейнмир Аомори» (2:0).

Миура провел на поле 65 минут и был заменен. Японский игрок не отметился результативными действиями.

Кадзуеси Миура является одним из самых возрастных профессиональных футболистов в мире.

Ранее форвард выступал за «Иокогаму», «Сидней», «Виссел Кобе», «Дженоа», «Сантос» и другие клубы. На счету Миуры 89 матчей за сборную Японии и 55 забитых мячей.

Кадзуеси Миура. «Он достиг божественного статуса, сравнимого с Диего Марадоной». 54-летний японец начал очередной сезон и не собирается на пенсию
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