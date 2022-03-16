Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден»

Полузащитник Сеад Хакшабанович прокомментировал переход из «Рубина» в шведский «Юргорден».

Футболист будет выступать за команду до конца текущего сезон.

«Сначала в «Рубине» была предсезонка, два месяца в Турции, а потом я успел провести три игры в РПЛ. Так что форма хорошая, и мне приятно, что я могу приехать подготовленным.

«Юргорден» играет по схеме «4-3-3?, поэтому для меня лучше всего было бы играть на левом фланге в атакующей тройке. Посмотрим, как все сложится, но, прежде всего, мне хочется поскорее приступить к работе с командой», — приводит слова Хакшабановича сайт шведского клуба.

Напомним, что 11 марта «Рубин» объявил о том, что приостановил до лета 2022 года действие контракта с Хакшабановичем и Дрейером.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.