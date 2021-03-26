«Он достиг божественного статуса, сравнимого с Диего Марадоной». 54-летний японец начал очередной сезон и не собирается на пенсию

Кадзуеси Миура — настоящая легенда.

10 марта нападающий ФК «Йокогама» Кадзуеси Миура вышел на замену в игре 3-го тура чемпионата Японии против «Уравы» (0:2). На тот момент ему было 54 года и 13 дней. Миура начал 35-й сезон в профессиональном спорте. Он единственный футболист в мире, кто играл в пяти разных десятилетиях. Главный тренер «Йокогамы» Такахиро Шимотаиро на пять лет младше Миуры.

Карьера Миуры уникальна с самого начала. По словам японца, в футбол его привел сам Пеле.

«Мой отец в 1970 году ездил в Мексику, чтобы посмотреть чемпионат мира. Он снимал матчи на видеокамеру с 8-миллиметровой пленкой. В то время играл Пеле, и я вырос, смотря игры, которые снимал мой отец. Я стал фанатом бразильского футбола. С того момента хотел быть профессиональным футболистом», — вспоминал Миура для ВВС.

В то время в Японии не было профессиональной лиги, поэтому у себя в стране Миура не мог стать профессионалом. Что же делать в такой трудной ситуации? Погрузиться в учебу и найти другое занятие? По мнению 15-летнего мальчика Кадзуеси, лучше всего бросить школу и уехать в Бразилию.

В 1982 году Миура приехал в Южную Америку и смог попасть в академию «Жувентуса». 15-летний японец без минимальных знаний португальского языка жил в общежитии с другими молодыми футболистами.

«Я не понимал языка, а местные обычаи отличались от японских, поэтому я чувствовал себя одиноко. Первые три месяца были очень сложными», — рассказывал он.

Что забавно, перед такой авантюрной поездкой у Миуры не было запасного варианта:

«У меня не было плана Б, я хотел только стать профессиональным футболистом».

В 1986 году нападающий подписал контракт с «Сантосом» — тем самым клубом, за который играл его кумир Пеле.

В 1990-м, спустя несколько лет в разных бразильских командах, Миура вернулся в Японию в статусе звезды. Именно тогда и началось лучшее время в долгой карьере форварда. В то время местный чемпионат обрел профессиональный статус. Миура выиграл два чемпионства с «Емиури» в 1991 и 1992 годах. В 1992-м сборная Японии стала чемпионом Азии, а Миуру назвали лучшим игроком турнира. Потом был еще один чемпионский титул внутри страны и приз лучшему игроку сезона, хотя конкурировать пришлось с бывшим нападающим «Лестера», «Тоттенхэма», «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекером. В том же году японец получил премию «Футболист года в Азии», после чего отправился покорять Европу.

Нападающий отправился в лучший на тот момент чемпионат в мире — итальянскую серию А. Подписав арендное соглашение с «Дженоа», Миура стал первым японцем в чемпионате Италии. Карьера на Апеннинах получилась короткой и не самой яркой. Миура получил травму в первой же игре, врезавшись в легендарного капитана «Милана» Франко Барези, забил гол в генуэзском дерби с «Сампдорией» и... все. 21 игра и 1 гол в Италии — вот и все достижения.

Тем не менее на родине его статус только возрос.

«Сложно переоценить его значимость. По сути, он связан с зарождением профессионального футбола в Японии. Он достиг божественного статуса, сравнимого с Диего Марадоной в Аргентине», — рассказывал Шон Кэрролл — журналист, работающий в Японии.

Марадону обожествляют в Аргентине после победы на чемпионате мира-1986, а какие успехи у Миуры? Победа на Кубке Азии — это, конечно, здорово, но амбиции японцев были выше. С мировыми первенствами у нападающего не задалось. В отборочном турнире к ЧМ-1994 Миура забил 13 мячей в 13 играх, но его сборная упустила путевку на главный турнир в последнем матче квалификации, пропустив от Ирака (2:2) на 91-й минуте.

Вторая попытка вышла более удачной. Миура забил уже 14 мячей в отборочном турнире, а его команда обыграла Иран (3:2 д.в.) в матче плей-офф и впервые отобралась на чемпионат мира. Однако лучшему японскому нападающему снова не повезло: главный тренер Такеши Окада не включил его в заявку на турнир. Второй бомбардир в истории сборной (55 голов) не поехал на первый для Японии чемпионат мира — бывает и так.

У Миуры были еще две поездки за рубеж, и он даже стал чемпионом Хорватии в составе «Кроации» (сейчас загребское «Динамо»). В 2005-м он отправился в аренду из «Йокогамы» в австралийский ФК «Сидней», где пересекся с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Дуайтом Йорком.

В «Сидней» Миура ездил в 38 лет, провел 4 матча, в одном из которых сделал дубль. Если это не достойное завершение карьеры, то что? Миура считает, что это середина (или начало) пути.

«Сидней» арендовал нападающего у клуба второго японского дивизиона «Йокогама», куда он вернулся в том же году. Миура помог команде выйти в первую лигу. В 40-летнем возрасте форварда позвали на матч звезд японской лиги.

Несколько дальнейших лет карьеры получились не самыми запоминающимися. О японце вспомнили в 2015 году, когда он в 48 лет продлил контракт еще на один год. В 2017-м Миура сначала стал самым возрастным участником профессионального матча, выйдя на поле в возрасте 50 лет и 7 дней. Через неделю он забил «Кусацу» (1:0) единственный гол во встрече и стал самым возрастным автором гола.

Зачем же продолжать играть после гола в 50 лет и 14 дней? Для большинства людей это остается загадкой, но сам Миура в отличной форме, и ему удается избегать серьезных травм.

«Конечно, мне сложнее восстанавливаться от повреждений, чем молодым игрокам, но, хоть это и очень сложно, я хочу играть в футбол, поэтому продолжаю», — сказал Миура BBC.

Еще одна причина, по которой 54-летний футболист продолжает играть, — это его популярность.

«Миуру все любят. Если люди узнают, что он в заявке на игру, на стадион приходит на три-четыре тысячи больше зрителей», — сказал редактор журнала J Soccer Алан Гибсон.

Каждая цитата и каждый факт из биографии японца только добавляют вопросов, но главное — неужели 54-летнему человеку нечем заняться, кроме как бегать по полю на потеху зрителям и спонсорам? А это и не важно, ведь сам Миура до сих пор живет игрой:

«Да, я до сих пор наслаждаюсь футболом, каждым моментом игры. Мне нравится играть даже больше, чем это было в Бразилии».

Леонид Александров