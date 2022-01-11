54-летний Кадзуеси Миура перешел в клуб четвертого японского дивизиона

Японский клуб четвертого дивизиона «Сузука Поинт Геттерс» объявил о переходе 54-летнего нападающего Кадзуеси Миуры.

Футболист по окончании прошлого сезона покинул «Йокогаму». Он выступал за команду с 2005 года. В юном возрасте он уехал в Бразилию, чтобы стать профессиональным футболистом и 1986 году провес свой первый официальный матч за «Сантос».

Впоследствии он защищал цвета ряда клубов Бразилии и Японии, а также выступал в итальянском «Дженоа», хорватской «Кроации» и австралийском «Сиднее».