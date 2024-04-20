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Сегодня, 20:42

Черевченко считает, что Камолову по силам стать открытием молодежного Кубка Азии

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко ответил на вопрос о стартовавшем молодежном Кубке Азии.

«Честно говоря, подробно молодежную сборную Таджикистана не изучал, но там играют несколько моих бывших футболистов. Например, Амадони Камолов — один из ведущих игроков «Истиклола» и футболист национальной сборной. Ему по силам стать открытием турнира», — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

Камолов перешел в «Истиклол» в феврале 2023 года на правах свободного агента. За таджикистанскую команду он провел 31 матч, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Черевченко
Футбол
ФК Истиклол
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