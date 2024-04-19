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Сегодня, 17:15

Агент Крассо: «К игроку есть интерес из России. Раньше был контакт с «Локомотивом»

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Футбольный агент Стефан Ангелви, представляющий интересы форварда «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, рассказал об интересе к своему клиенту из России.

«На данный момент у меня нет контактов с «Локомотивом», это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России», — приводит слова Ангелви «Евро-футбол.Ру».

В текущем сезоне 26-летний Крассо провел 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.

Источник: «Евро-футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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