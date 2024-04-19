Агент Крассо: «К игроку есть интерес из России. Раньше был контакт с «Локомотивом»

Футбольный агент Стефан Ангелви, представляющий интересы форварда «Црвены Звезды» Жана-Филиппа Крассо, рассказал об интересе к своему клиенту из России.

«На данный момент у меня нет контактов с «Локомотивом», это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России», — приводит слова Ангелви «Евро-футбол.Ру».

В текущем сезоне 26-летний Крассо провел 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с сербским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.