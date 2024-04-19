Вратарь «Тигрес» с трибуны светил лазером в глаза соперника и был дисквалифицирован на 11 матчей

Вратарю «Монтеррея» Эстебену Андраде во время матча чемпионата Мексики против «Тигрес» (3:3) светили лазером в лицо. Это делал голкипер Науэль Гусман, который провел матч в ВИП-ложе из-за травмы. Этот инцидент попал на видео.

Позже Гусман извинился перед Эстебаном за поведение. «Монтеррей» подал официальную жалобу на Гусмана в дисциплинарный комитет федерации футбола Мексики.

Голкипер был дисквалифицирован на 11 матчей чемпионата Мексики. Андраде был оштрафован за то, что после игры он нецензурно высказался о сопернике.