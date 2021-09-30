Интервью главного героя недели.

Во вторник весь мир шокировала победа молдавского «Шерифа» в гостевом матче с мадридским «Реалом» (2:1). Автором победного гола в этом историческом матче стал люксембуржец Себастьян Тилль. Еще год назад этот 27-летний футболист играл в РПЛ и несколько месяцев со своими одноклубниками по «Тамбову» не получал зарплату. Именно из-за беспросветного краха российского клуба Тилль отправился в Тирасполь, где зажег на весь мир. Корреспондент «СЭ» пообщался с люксембуржцем об эмоциях после триумфа на «Сантьяго Бернабеу», татуировке со своим изображением и жизни в Приднестровье.

Все футболисты в мире хотят сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

— Что почувствовали, когда поняли, что одолели в гостях мадридский «Реал?» И как праздновали?

— Это было прекрасное чувство, очень много эмоций. Было трудно поверить в реальность происходящего. Рад, что помог своей команде. Сначала меня поздравила моя девушка, она тоже была на стадионе. А после мы немного отпраздновали в раздевалке, но не слишком уходили вразнос, впереди еще матчи чемпионата Молдавии.

— Могли ли вы подумать еще год назад, что принесете команде победный гол в матче на «Сантьяго Бернабеу»?

— Конечно. Я хочу забивать в каждой игре. И к каждой игре мы относимся очень серьезно, отдаем себя полностью. Не могу сказать, что играть против «Реала» было моей мечтой. Но все футболисты мира хотят играть на «Сантьяго Бернабеу». Мы хотели сразиться с лучшими, и теперь это делаем. Если говорить о том, против кого я хотел бы играть, то это будет «Бавария». Это моя любимая команда.

— У вас на ноге есть татуировка с вашим изображением, мечтающим о Лиге чемпионов. Давно ли ее набили? Может, она и принесла удачу?

— Набил около двух месяцев назад. Но не думаю, что именно эта татуировка принесла мне большую удачу в матче с «Реалом». Я просто очень много мечтал о Лиге чемпионов, а теперь мы в ней играем и стараемся сделать все от нас возможное. Это просто невероятно!

Сравнил бы Тирасполь с российской деревней

— Еще год назад вы играли за «Тамбов». Как так получилось, что сейчас вы играете за приднестровский клуб?

— Зимой «Шериф» заинтересовался в моих услугах. Знаете, Тирасполь похож на Тамбов, тут тоже все разговаривают на русском, так что для меня тут все оказалось привычным. Это очень хорошая команда, вы сами видели, что произошло во вторник. Я просто получил предложение от «Шерифа» после ухода из «Тамбова» и сразу же перешел. Очень счастлив в «Шерифе». Для меня было большой удачей оказаться здесь.

— У «Тамбова» были огромные долги по зарплатам. У вас сейчас остались какие-нибудь претензии к российскому клубу?

— Не хочу сейчас обсуждать период моего выступления за «Тамбов» и что-то сравнивать, я игрок «Шерифа». Скажу лишь, что никаких вопросов к руководству российского клуба у меня не осталось. И я очень благодарен тамбовским болельщикам за поддержку.

— Как вам жизнь в Приднестровье?

— Что касается жизни здесь, все очень похоже с Россией. Возможно, я бы даже сравнил Тирасполь с российской деревней, да и люди почти все русские.

Об «Интере» мы сейчас не думаем. Нас ждет сложнейший матч в чемпионате Молдавии

— Расскажите о Юрие Вернидубе как о тренере.

— Он тренер, который требует от вас максимальных возможностей, всегда работа должна быть выполнена на 100% - что в игре, что на тренировке. Он хороший тактик. Думаю, он — одна из главных причин, почему «Шериф» так сегодня играет. Юрий Николаевич тоже делает все возможное, чтобы выигрывать матчи.

— В «Шерифе» большое количество легионеров. Как вы общаетесь между собой и с тренером, когда все говорят на разных языках?

— Что касается Юрия Николаевича, то да, он на английском не разговаривает, но у нас всегда есть переводчики. А с командой все просто — я знаю все языки, но большая часть ребят все же говорит по-английски, с кем-то общаюсь еще на французском или испанском. Для меня это вообще не проблема.

— Следующие две игры — против миланского «Интера», определенно непростого соперника. Как будете настраиваться на эти игры?

— Мы двигаемся от игры к игре и не думаем, что будет через два месяца. Не забывайте, сейчас нас ждет тяжелейший матч против «Милсами» в чемпионате Молдавии. Мы с ним боремся за чемпионство, так что у нас нет времени расслабиться. Сейчас мы уже сконцентрированы на этой игре. Когда придет время, тогда будем готовиться и думать о матче с «Интером».