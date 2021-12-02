«Навбахор» выступил с заявлением по ситуации с угрозами в адрес Канчельскиса

Узбекский клуб «Навбахор» выступил с заявлением по ситуации с угрозами в адрес бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса.

«В интернет-изданиях и социальных сетях, специализирующихся на спорте, распространилась информация о российском тренере Андрее Канчельскисе и об угрозе в адрес него со стороны неизвестных лиц. Данное сообщение было по-разному воспринято футбольным сообществом нашей страны, вводя в заблуждение население и болельщиков ПФК «Навбахор» по поводу того, что клуб причастен к данному инциденту из-за судебного разбирательства между клубом и тренером.

Cледует учитывать, что распространение информации про угрозы в интернет-изданиях и социальных сетях может быть вымышленной, провокационной и оскорбительной акцией против ПФК «Навбахор» с целью последующего использования данной информации в судебном разбирательстве в CAS.

Более того, ПФК «Навбахор» и юристы, защищающие интересы клуба, задолго до распространения информации в СМИ были проинформированы о данном инциденте от юриста Андрея Канчельскиса. В свою очередь, юристы ПФК «Навбахор» заявили о непричастности клуба к данному инциденту и выразили готовность в оказании содействия в правомерном разрешении данного вопроса.

ПФК «Навбахор» заинтересован в законном разрешении вышеуказанного инцидента и выражает готовность к сотрудничеству!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Канчельскис обратился с заявлением в полицию. 22 ноября в кафе в Москве неизвестный мужчина угрожал ему физической расправой и требовал согласиться на меньшие деньги за работу в «Навбахоре».

Канчельскис тренировал команду с 2018 по 2020 год. Специалисту по условиям ФИФА должны выплатить 1,6 миллиона долларов.