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«Спортинг» переиграл «Бенфику»

02:23
4 декабря. «Бенфика» — «Спортинг» — 1:3. Пабло Сарабия. Фото Twitter
4 декабря. «Бенфика» — «Спортинг» — 1:3. Пабло Сарабия. Фото Twitter
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«Спортинг» переиграла «Бенфику» в матче 13-го тура чемпионата Португалии — 3:1. На 8-й минуте Пабло Сарабия открыл счет. В начале второго тайма Паулинью удвоил преимущество, а Матеуш забил третий мяч. В концовке встречи Пиззи забил мяч престижа.

«Спортинг» одержал шестую победу кряду и с 35 очками идет на втором месте в таблице. «Бенфика» набрала 31 очко и занимает третью строчку.

Португалия. Премьер-лига. 13-й тур
04 дек, 00:15. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:3
Спортинг
Голы
Сарабия, 8 (0:1), Паулинью, 62 (0:2), Матеус Нунес, 68 (0:3), Пицци, 90 (1:3)
Бенфика
Влаходимос Отаменди Вертонген Андре Алмейда (Таарабт, 74 ) Гримальдо Жоау Мариу Вайгль (Жилберту, 74 ) Лазаро (Яремчук, 46 ) Эвертон (Пицци, 85 ) Нуньес (Рамуш, 86 ) Рафа Силва
Спортинг
Адан Инасио Феддаль (Эсгайю, 55) Нету Матеус Рейс Угарте (Нуну, 90) Матеус Нунес Порро Сарабия (Тиагу Томаш, 84) Паулинью Педру Гонсалвеш (Браганса, 90)
Предупреждения
Вертонген 22, Вайгль 27, Таарабт 89  -  Феддаль 1, Паулинью 2, Порро 20, Сарабия 33, Педру Гонсалвеш 45, Эсгайю 73

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Евгений Козинов все материалы автора

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