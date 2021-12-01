«Ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился». Канчельскис рассказал подробности инцидента с угрозами

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал подробности инцидента, в ходе которого ему угрожали расправой.

«Это правда. Я пока сам не понимаю, как эта информация просочилась в сети, так как заявление было передано в МВД. Подробности? Зашли люди, спросили: «Вы работали в Узбекистане?» Я ответил, что да. Пошел разговор, спрашивали, подавал ли я в суд. Я сказал, что подавал заявление в ФИФА. Потом они назвали определенную сумму. Если я откажусь от этого предложения, мне поломают руки и ноги. После этого мы мирно разошлись. Это было где-то в течение пяти минут, точно не полтора часа. С их стороны начали выходить матерные слова, я сделал им замечание. Они отреагировали нормально. Пять минут и они уехали», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Даниилом Фролкиным.

Также Канчельскис рассказал, что могло стать причиной подобного нападения.

«Я думаю это из-за того, что ФИФА присудила футбольному клубу «Навбахор» выплатить мне большую денежную компенсацию за мою работу в Узбекистане. Мы судились с ФИФА целый год. Мы не знали, выиграем этот суд или нет, получилось, что выиграли. Я не виноват, что ФИФА присудила такую сумму футбольному клубу «Навбахор». Я действую в рамках закона, и ни на какие 80 тысяч долларов я бы не согласился. Пускай сейчас правоохранительные органы решают и ищут этих людей. Сколько было людей? Четверо. По видеозаписям видны их лица, сам я лица не запомнил», — добавил Канчельскис.

В августе ФИФА постановила узбекскому клубу «Навбахор» выплатить Андрею Канчельскису 1,6 миллиона евро в качестве долга. Экс-футболист «МЮ» обратился в правоохранительные органы. По факту правонарушения проводится проверка.