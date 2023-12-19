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Сегодня, 20:05

Нападающий «Урарту» Максименко: «Хочется провести яркий отрезок в карьере, реализовать свой потенциал»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий армянского «Урарту» Артем Максименко поделился с «СЭ» мнением о своем будущем.

«В молодости я говорил, что хочу попробовать свои силы с сильном европейском чемпионате. Но спустя время у человека меняются цели и задачи. Сейчас хочется провести яркий отрезок в карьере, реализовать свой потенциал. Решение, где продолжу карьеру буду принимать в ближайшее время, я полон сил и амбиций, с агентом рассматриваем предложения», — сказал Максименко «СЭ».

Максименко перешел в «Урарту» в июле 2023 года, 25-летний россиянин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за армянскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 250 тысяч евро.

Футбол
ФК Урарту
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