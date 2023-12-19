Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:25

Слуцкий и Яровинский могут подписать контракт с одним из китайских клубов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов.

Помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в «Халл Сити» и «Витессе» Олег Яровинский.

Последним местом работы обоих был «Рубин». Слуцкий возглавлял казанскую команду с декабря 2019 года до ноября 2022 года.

Яровинский пришел в «Рубин» вместе со Слуцким и занимал должность спортивного директора до января 2023 года.

Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
3
0
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Многодетная семья из Германии получила временное убежище в РФ
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
Зеленский сообщил о предложении военных дополнительно призвать 500 тыс. человек
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Урарту» Максименко: «Хочется провести яркий отрезок в карьере, реализовать свой потенциал»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости