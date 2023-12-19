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Судейство

Сегодня, 12:48

Карасев назвал великолепным общение с иностранными арбитрами на сборах УЕФА: «Разговаривали обо всем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» высказался о прошедших сборах УЕФА.

— Кто больше всего поддержал на сборах?

— Общаюсь со всеми, все подходили, разговаривали обо всем. Встретили великолепно, как и раньше. Это подготовка к сезону, сбор перед групповым этапом еврокубков. Анализировали прошедший сезон, смотрели клипы, получали установки от руководителей.

— Есть ли что-то, что вас удивило?

— Ничего не поразило, потому что все, что происходит там, мы знаем. Вся информация сразу приходит к нам. Все лекции так или иначе записываются и присылаются. Тем более наш руководитель Милорад Мажич в курсе всего. С этим проблем нет вообще.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Сбор судей УЕФА проходил в Ньоне с 3 по 6 сентября.

Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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