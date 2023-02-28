Стало известно, кого Карпин и Джикия назвали лучшим в голосовании тренера года по версии ФИФА

Стало известно, за кого голосовали главный тренер сборной России Валерий Карпин и капитан национальной команды Георгий Джикия при выборе лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА.

Защитник «Спартака» поставил на первое место наставника сборной Франции Дидье Дешама, на второе главного тренера сборной Марокко Валида Реграги, на третье — Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».

Карпин считает, что тренером года является Анчелотти, второй — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, третий — Дешам.

Ранее стало известно, кого Карпин и Джикия считают лучшим игроком 2022 года.

Тренером года The Best был признан наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. В тройку претендентов попали Анчелотти и Гвардиола.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации.