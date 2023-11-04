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Сегодня, 07:51

Месси набрал 462 балла в голосовании «Золотой мяч». Он обошел Холанна на 105 баллов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Французское издание France Football опубликовало результаты голосования «Золотой мяч"-2023.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 балла. Он опередил ближайшего преследователя на 105 очков — Эрлин Холанн из «Манчестер Сити» набрал 357 баллов. Занявший третье место Кильян Мбаппе набрал 270 баллов.

«Золотой мяч"-2023

Топ-10

1. Лионель Месси — 462 балла

2. Эрлин Холанн — 357

3. Кильян Мбаппе — 270

4. Кевин де Брейне — 100

5. Родри — 57

6. Винисиус Жуниор — 49

7. Хулиан Альварес — 28

8. Виктор Осимхен — 24

9. Бернарду Силва — 20

10. Лука Модрич — 19

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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