Месси набрал 462 балла в голосовании «Золотой мяч». Он обошел Холанна на 105 баллов
Французское издание France Football опубликовало результаты голосования «Золотой мяч"-2023.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, ставший обладателем награды, набрал 462 балла. Он опередил ближайшего преследователя на 105 очков — Эрлин Холанн из «Манчестер Сити» набрал 357 баллов. Занявший третье место Кильян Мбаппе набрал 270 баллов.
«Золотой мяч"-2023
Топ-10
1. Лионель Месси — 462 балла
2. Эрлин Холанн — 357
3. Кильян Мбаппе — 270
4. Кевин де Брейне — 100
5. Родри — 57
6. Винисиус Жуниор — 49
7. Хулиан Альварес — 28
8. Виктор Осимхен — 24
9. Бернарду Силва — 20
10. Лука Модрич — 19
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