Матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити» перенесен из-за урагана
Матч регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Нью-Йорк Сити» перенесен из-за урагана.
Встреча должна была начаться в 3:00 мск, однако из-за урагана и сильного ливня игру перенесли на более позднее время. Спустя 2,5 часа судья принял решение, что поле непригодно для проведения матча. Дата проведения встречи будет определена позднее.
«Нью-Йорк Сити» с 31 очком занимает пятое место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Ред Буллс» с 22 очками — на 10-й строчке.
Best supporters in the world ??? pic.twitter.com/oHTBSY0b99— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 22, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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