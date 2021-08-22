Наингголан лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан был лишен водительских прав на 15 дней за превышение скорости, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации СМИ, Наингголан ездил на машине по центру Антверпена со скоростью около 100 км/ч. Отмечается, что его проверили на алкотестере и он дал положительный результат.
Наингголан перешел в «Антверпен» 15 августа. Соглашение рассчитано на два года.
33-летний футболист в минувшем сезоне выступал за «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец сыграл в 22 матчах чемпионата Италии, забив один мяч. Летом он вернулся в «Интер», но расторг контракт с клубом и получил статус свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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