Дебютный гол Дриусси в МЛС помог «Остину» обыграть «Портленд»
«Остин» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Портленд» со счетом 3:1.
В составе «зеленых» отличились Сесилио Домингес, Диего Факундес и Себастьян Дриусси, который забил дебютный гол за команду. Гости ответили точным ударом Дайрона Аспирильи.
Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года. Футболист выкупил свой контракт у «Зенита» 26 июля и стал свободным агентом.
После этого матча «Остин» с 19 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Портленд» с 24 очками — на восьмой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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