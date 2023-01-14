Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:15

Мама Кокорина: «Удастся ли Александру продолжить выступать на том же уровне во второй части сезона? С некоторых пор я вообще ничего не загадываю»

Мама Кокорина оценила игру сына на Кипре
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Светлана Кокорина, мама российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями после попадания сына в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии Кипрского Союза спортивных журналистов.

«Такие новости должны вызвать только положительные эмоции. Удастся ли Александру продолжить выступать на том же уровне во второй части сезона? С некоторых пор я вообще ничего не загадываю. Поживем — увидим», — сказала Кокорина «СЭ».

Российский футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

«Арис» арендовал форварда у итальнской «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
2
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бетина Попова: «Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России-2022»
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на универсиаде
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии спортивных журналистов
Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на матч против «Акритаса»
«Арис» сыграл вничью с «Кармиотиссой», Кокорин провел на поле все 90 минут
Массажист Кокорина рассказал о характере травмы игрока
В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина
Александр Кокорин готовится к решающему матчу за «Арис» против АПОЭЛа 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии спортивных журналистов
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости