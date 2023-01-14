Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии спортивных журналистов

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии Кипрского Союза спортивных журналистов.

Российский футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Арис» арендовал форварда у итальнской «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.