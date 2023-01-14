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Сегодня, 17:12

Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии спортивных журналистов

Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра по версии Кипрского Союза спортивных журналистов.

Российский футболист принял участие в 13 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Напомним, что «Арис» арендовал форварда у итальнской «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.

Контракт Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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