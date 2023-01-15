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Сегодня, 00:20

Массимо Каррера назвал Александра Кокорина самым сильным российским футболистом

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Александр Кокорин является самым сильным российским футболистом.

«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — заявил Каррера «РБ Спорт».

31-летний футболист сейчас выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис», в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Россиянин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-kokorin-samy-j-sil-ny-j-rossijskij-futbolist/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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П2

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1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Массимо Каррера
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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