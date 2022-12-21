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Могилевец — об Узбекистане: «Местный футбол немного специфичен — более искренний, чем российский»

Мария Гусева
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Российский полузащитник Павел Могилевец, выступающий за «Бунедкор», поделился впечатлениями от Узбекистана.

— Я у многих узнавал про Узбекистан, — цитирует Sport24 футболиста. — Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи», «Ростове». Общался я и с Виталием Денисовым, Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.

— Опишете, что увидели?

— Мне и семье здесь было комфортно. В целом в Узбекистане все, что нужно. Местный футбол немного специфичен — более искренний, чем российский. Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики. По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка — «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» — сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями».

29-летний россиянин присоединился к «Бунедкору» в июле 2022 года в статусе свободного агента. Всего за узбекский клуб он провел восемь матчей и отметился результативной передачей.

Источник: Sport24
Павел Могилевец
Футбол
ФК Бунедкор
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