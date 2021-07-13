Игроки чемпионата Португалии вакцинировались от коронавируса
07:47
Игроки клубов чемпионата Португалии вакцинировались от коронавируса, сообщает официальный Instagram лиги.
На своей странице лига сообщила о вакцинации игроков «Спортинга», «Бенфики», «Порту», «Браги», «Эшторила» и «Пасуш де Феррейры».
По последним данным, в Португалии зафиксировано 909 756 случаев заражения коронавирусом. 17 164 человека погибли, 846 544 выздоровели.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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