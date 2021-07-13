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Игроки чемпионата Португалии вакцинировались от коронавируса

07:47
Игроки «Бенфики» вакцинировались от коронавируса. Фото ФК «Бенфика»
Игроки «Бенфики» вакцинировались от коронавируса. Фото ФК «Бенфика»

Игроки клубов чемпионата Португалии вакцинировались от коронавируса, сообщает официальный Instagram лиги.

На своей странице лига сообщила о вакцинации игроков «Спортинга», «Бенфики», «Порту», «Браги», «Эшторила» и «Пасуш де Феррейры».

По последним данным, в Португалии зафиксировано 909 756 случаев заражения коронавирусом. 17 164 человека погибли, 846 544 выздоровели.

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Сергей Разин все материалы автора

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