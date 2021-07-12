«Бешикташ» предложил контракт Диего Косте на два года
12:08
Нападающий Диего Коста, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Бешикташе». Турецкий клуб уже предложил 32-летнему уроженцу Юразилии контракт на два года, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Зарплаты Косты составит 2,5 миллиона евро за сезон.
Последним клубом нападающего был «Атлетико», с которым Коста расторг контракт 29 декабря 2020 года. Он провел за мадридский клуб в последнем сезоне 7 матчей, в которых отметился 2 голами.
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