Давид Луис может продолжить карьеру в Турции и стать одноклубником Марио Балотелли
23:38
Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис может перейти в турецкий «Адана Дамирспор». Информацию подтвердил президент клуба Мурат Санджак.
«Я встречался с Давидом Луисом и разговаривал с ним о возможном переезде в наш клуб», — цитирует Санджака журналист Николо Скира в Twitter.
В прошлом сезоне за «Арсенал» 34-летний Давид Луис провел 30 матчей, в которых забил два мяча. «Адана Демирспор» по итогам минувшего сезона стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.
Клуб уже ранее подписал другого известного игрока — нападающего Марио Балотелли.
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