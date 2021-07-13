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Давид Луис может продолжить карьеру в Турции и стать одноклубником Марио Балотелли

23:38
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Бывший защитник «Арсенала» Давид Луис может перейти в турецкий «Адана Дамирспор». Информацию подтвердил президент клуба Мурат Санджак.

«Я встречался с Давидом Луисом и разговаривал с ним о возможном переезде в наш клуб», — цитирует Санджака журналист Николо Скира в Twitter.

В прошлом сезоне за «Арсенал» 34-летний Давид Луис провел 30 матчей, в которых забил два мяча. «Адана Демирспор» по итогам минувшего сезона стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.

Клуб уже ранее подписал другого известного игрока — нападающего Марио Балотелли.

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Иван Шитик все материалы автора

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