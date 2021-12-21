Черчесов рассказал, будет ли его штаб из сборной России работать в «Ференцвароше»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о том, кто будет работать вместе с ним в венгерском клубе.

— Когда на вас впервые вышел «Ференцварош»? — вопрос Черчесову.

— 14 ноября мне позвонил известный венгерский агент Шандор Варга, к которому, в свою очередь, обратился президент клуба и попросил его узнать, как я отнесусь к такому варианту. Ответил, что «Ференцварош» интересен.

За последние несколько дней вместе со своим тренерским штабом изучал команду, подметили какие-то нюансы. Потом последовало приглашение приехать в Будапешт. Я спокойно обдумал, посмотрел, все взвесил, понял перспективы. В понедельник окончательно проработали определенные детали сотрудничества — и в итоге подписал контракт. Мои помощники прилетят уже после Нового года и также заключат соглашения.

— Это те же специалисты, что трудились с вами в сборной России?

— Да, Ромащенко, Паников, Стауче, Гранеро и врач Цгоев. Всего пять человек. При этом изначально попросил, чтобы нынешних тренеров, которые приносят пользу «Ференцварошу», не трогали, по возможности оставили.

Встретился с капитаном команды, с помощником бывшего главного тренера, со специалистом по работе с вратарями, который остается, с аналитиком. Хочется, чтобы эти люди спокойно ушли в отпуск, зная, что у них есть перспективы в клубе. Посмотрел базу, стадион.

В общем, два дня в венгерской столице прошли интенсивно, с пользой для дела.