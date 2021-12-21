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Черчесов ответил на вопрос, попросит ли он «Ференцварош» купить игроков из РПЛ

10:51

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможных трансферах в венгерский клуб из РПЛ.

Станислав Черчесов&nbsp;&mdash; новый главный тренер&nbsp;ФК &laquo;Ференцварош&raquo;. «Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова

— Кто-то из российских футболистов может оказаться в «Ференцвароше»?

— Покупать кого бы то ни было неправильно. Мы эту тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные исполнители, в целом состав меня устраивает. Надо для начала понять, у кого какой контракт, когда заканчивается, какие у людей планы. Почти весь понедельник общались со спортивным директором — и у нас нет задачи привезти футболиста из какой-либо страны. Надо просто все делать правильно.

— Когда приступите к работе?

— 3 января закончится отпуск, все сделают ПЦР-тесты. С 4-го по 10-е будем тренироваться в Будапеште, а потом вылетим на сбор в Испанию. Там проведем три контрольных матча.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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