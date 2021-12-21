Черчесов назвал срок контракта и задачи в «Ференцвароше»

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о сроках контракта и назвал свои задачи.

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— На 2,5 года.

— Какая задача поставлена перед вами в еврокубках?

— Давайте идти поступательно. Конечно, мы говорили о целях. В чемпионате они ясны: если в прошлом сезоне «Ференцварош» взял титул с большим отрывом, то сейчас конкуренты совсем рядом. Видимо, возникли какие-то сложности, поэтому руководство и приняло такое решение. Так что давайте сначала решим вопрос на внутренней арене, а потом уже станем думать о Европе.