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Черчесов назвал срок контракта и задачи в «Ференцвароше»

09:34
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Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о сроках контракта и назвал свои задачи.

Станислав Черчесов&nbsp;&mdash; новый главный тренер&nbsp;ФК &laquo;Ференцварош&raquo;. «Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— На 2,5 года.

— Какая задача поставлена перед вами в еврокубках?

— Давайте идти поступательно. Конечно, мы говорили о целях. В чемпионате они ясны: если в прошлом сезоне «Ференцварош» взял титул с большим отрывом, то сейчас конкуренты совсем рядом. Видимо, возникли какие-то сложности, поэтому руководство и приняло такое решение. Так что давайте сначала решим вопрос на внутренней арене, а потом уже станем думать о Европе.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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