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16 ноября, 15:57

Бывший нападающий сбойной Норвегии приговорен к 14 месяца тюрьмы за налоговое мошенничество

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Норвегии Джон Карью приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, суд Осло установил, что Карью непреднамеренно скрывал информацию о доходах и активах за рубежом с 2017 по 2019 год. Помимо тюремного заключения, бывшему футболисту назначен штраф в размере около 45 тысяч фунтов за налоговое мошенничество на общую сумму 456 264 фунтов. Отмечается, что наказание могло быть в два раза больше, если бы суд установил, что Карью действовал преднамеренно. Сообщается, что ни одна из сторон пока не приняла решение о возможном обжаловании приговора.

Норвежец за свою карьеру выступал в «Валенсии», «Роме», «Лионе» и «Астон Вилла». В составе сборной Норвегии Карью провел 91 матч, в котором забил 24 гола.

43-летний футболист объявил о завершении карьеры в 2012 году.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-11434295/Ex-Aston-Villa-Norway-striker-John-Carew-jailed-14-MONTHS-tax-evasion.html
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