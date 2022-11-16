Бывший нападающий сбойной Норвегии приговорен к 14 месяца тюрьмы за налоговое мошенничество

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Норвегии Джон Карью приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает Daily Mail.

По информации источника, суд Осло установил, что Карью непреднамеренно скрывал информацию о доходах и активах за рубежом с 2017 по 2019 год. Помимо тюремного заключения, бывшему футболисту назначен штраф в размере около 45 тысяч фунтов за налоговое мошенничество на общую сумму 456 264 фунтов. Отмечается, что наказание могло быть в два раза больше, если бы суд установил, что Карью действовал преднамеренно. Сообщается, что ни одна из сторон пока не приняла решение о возможном обжаловании приговора.

Норвежец за свою карьеру выступал в «Валенсии», «Роме», «Лионе» и «Астон Вилла». В составе сборной Норвегии Карью провел 91 матч, в котором забил 24 гола.

43-летний футболист объявил о завершении карьеры в 2012 году.