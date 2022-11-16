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Сегодня, 09:13

Бывший защитник «Зенита» Кришито завершил карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торонто» Доменико Кришито объявил о завершении карьеры.

«Большое спасибо, «Торонто», за эти шесть прекрасных месяцев. Я и моя семья наслаждались временем, проведенным в этом невероятном городе, и с первого дня мы почувствовали себя частью этой великой семьи. Для меня настало время вернуться домой и подумать на тем, чем я займусь в будущем», — приводит слова игрока пресс-служба «Торонто».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».

Источник: https://www.torontofc.ca/news/domenico-criscito-announces-retirement
Доменико Кришито
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