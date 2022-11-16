В Федерации футбола Ирана опровергли информацию о задержании и возможной казни Али Даеи

Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что лучший бомбардир в истории иранской сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь.

Во вторник, 15 ноября в СМИ появились сообщения о том, что 53-летнему Даеи вынесен смертный приговор за поддержку массовых волнений в Иране.

«Это абсолютно ложная информация», — приводит ТАСС слова представителя Федерации футбола Ирана.

В сентябре в Иране начались протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержали за неправильное ношение хиджаба.

Ранее Даеи сообщил, что отклонил предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить ЧМ-2022, который начнется 20 ноября. Бывший нападающий сборной Ирана заявил, что для него сейчас важно оставаться в Иране.

На счету Даеи 109 голов за сборную Ирана. До 2021 года он был лучшим бомбардиром в истории среди всех футболистов национальных команд, затем его рекорд побил португалец Криштиану Роналду.