36-летний Подольски может подписать контракт с польским клубом
14:15
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски может подписать контракт с польским клубом «Горник». Стороны завершают переговоры, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
«Горник» является одним из самых титулованных клубов в истории Польши.
Последней командой 36-летнего Подольски был турецкий «Антальяспор». Подольски — чемпиона мира (2014 год) в составе сборной Германии. Он находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за сборную.
Отметим, что сам Подольски родился в Польше.
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