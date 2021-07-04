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36-летний Подольски может подписать контракт с польским клубом

14:15
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Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски может подписать контракт с польским клубом «Горник». Стороны завершают переговоры, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Горник» является одним из самых титулованных клубов в истории Польши.

Последней командой 36-летнего Подольски был турецкий «Антальяспор». Подольски — чемпиона мира (2014 год) в составе сборной Германии. Он находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за сборную.

Отметим, что сам Подольски родился в Польше.

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Иван Шитик все материалы автора

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