36-летний Подольски может подписать контракт с польским клубом

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски может подписать контракт с польским клубом «Горник». Стороны завершают переговоры, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Горник» является одним из самых титулованных клубов в истории Польши.

Последней командой 36-летнего Подольски был турецкий «Антальяспор». Подольски — чемпиона мира (2014 год) в составе сборной Германии. Он находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за сборную.

Отметим, что сам Подольски родился в Польше.